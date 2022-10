Turncoach Marjorie Heuls is eerlijk na WK-ontgoocheling: "Dit is een wake-upcall"

Elfde in de kwalificaties en geen teamfinale, wel individuele finales voor Nina Derwael (brug met ongelijke leggers) en Lisa Vaelen (allround en sprong), dat is het verdict voor de Belgische turnsters na de kwalificaties op het WK in Liverpool.

"Het is een teleurstelling." Marjorie Heuls draaide niet rond de pot als haar om een reactie werd gevraagd na de uitschakeling van de Belgische turnvrouwen in de kwalificaties van het WK in Liverpool. "De top 8 was haalbaar, maar de fouten die we gemaakt hebben, worden op dit niveau niet vergeven."

De stijgende lijn van de Olympische Spelen van Rio naar die van Tokio is doorbroken. "Dit is een goeie wake-upcall voor iedereen, de turnsters en de staf. Het bewijst dat we er nog niet zijn en dat er nog werk is. Maar ik denk dat we op de goeie weg zijn en dit is een goed startpunt op weg naar het WK 2023 in Antwerpen."