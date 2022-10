Noah Kuavita geremd door twisties op WK: "Ik blokkeer, het is zoeken en soms vloeken"

Noah Kuavita is een belangrijke pion in het Belgische mannenteam, maar de spektakelman aan de rekstok wordt al een tijdje geplaagd door een mentale blokkade. Kuavita kampt met "twisties", waar ook Simone Biles last van had op de Olympische Spelen in Tokio. Daardoor kan hij vanavond niet voluit gaan op het WK. Hij werkt met de psycholoog aan een oplossing.

Kuavita praat open over zijn probleem en schetst wat er aan de hand is. "Ik heb rust genomen na het EK in de zomer en ben weer beginnen op te bouwen naar dit WK. Dat ging moeizaam, ik kwam niet in mijn ritme. Op dit moment gaat het ook nog niet zoals ik wil."



Tijdens zijn vluchtelementen aan de rekstok - zijn specialiteit - heeft hij last van het mentale fenomeen. "Ik ga ze dus niet allemaal kunnen laten zien. Het hangt er nog wat van af. De Tkatsjev doe ik zeker niet, daar had ik de voorbije periode problemen mee."



"Dat is een mentale blok, waar ik over moet geraken. Ook het Kovacs-element gaat wat minder. Het is wat zoeken om die oefening opnieuw samen te stellen."

We hebben geen idee wat de verklaring zou kunnen zijn, we gaan dat samen uitzoeken met de coach en de psycholoog Noah Kuavita

Kuavita geeft toe dat zijn probleem vergelijkbaar is met dat van 's werelds beste turnster Simone Biles op de Spelen in Tokio. Die trok zich toen door twisties terug uit de teamfinale en paste voor de allroundfinale.



Hij probeert uit te leggen wat er gebeurt: "Mijn persoonlijk gevoel hierbij is dat ik eigenlijk niet kan doordoen, dat ik altijd blokkeer. Als ik zou doordoen, zou ik iets anders doen in mijn hoofd dan ik eigenlijk zou willen doen. Het is moeilijk uit te leggen."



Kuavita heeft er al een paar weken last van. Mogelijk speelde het hem ook al parten in de EK-finale aan de rekstok afgelopen zomer in München. Met zijn score uit de kwalificaties had hij een medaille gepakt, maar in de finale maakte hij enkele foutjes, waardoor hij maar zevende werd.



"Ik heb geen idee wat de verklaring zou kunnen zijn. We gaan dat samen uitzoeken met de coach en de psycholoog."



"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het is in se niet gevaarlijk, maar het voelt voor mij als gevaarlijk aan. Het is dus wel wat zoeken en soms een beetje vloeken. Het is zoeken naar de juiste oplossing."

"Hoop nog op allroundfinale, maar wil vooral positieve ervaring"

Kuavita haalde op het vorige WK de allroundfinale, net als Luka Van den Keybus. De finale aan de rekstok, zoals op het EK, lijkt door zijn issues niet haalbaar. "Dat is een zure appel om door te bijten. Je mikt op hetzelfde doel en dat hoog schavotje."



"Je moet keuzes maken, want je wil ook een oefening brengen die lukt. Je wil een goed gevoel, zodat dat een mentale boost geeft."



Het forceren is geen oplossing, integendeel. "Je moet heel rustig weer opbouwen. Dat heeft tijd nodig. Na het EK was er niet zoveel tijd."



Zo moest hij voor dit WK zijn moeilijke oefening aanpassen. Wat is zijn ambitie? "Ergens hoop ik nog wel de allroundfinale te halen, maar dat zal moeilijk worden. Nu is vooral mijn doel om taakgericht mijn oefening af te werken en een positieve ervaring te hebben op het toestel."



"Voor mij is dit WK een mentale stap vooruit om weer allround te turnen en ook richting het EK volgend jaar, waar het echt gaat tellen. Ik wil er het beste van maken."



België doet in Liverpool niet mee met een volledig mannenteam. De top 8, die naar het WK in Antwerpen mag, is niet haalbaar. De strategische keuze is dat België via het EK naar het WK wil. "Over dat WK in Antwerpen droom ik al lang. Ik hoop dat we daar geraken."



(lees voort onder video)

Wat zijn twisties?

"Je lichaam en geest doen niet hetzelfde. Het is angstaanjagend", legde 's werelds beste turnster Simone Biles uit wat haar vorig jaar overkwam in Tokio.



De term "twisties" is in de turnwereld goed ingeburgerd en wil ongeveer zeggen dat je innerlijke gps niet meer werkt tijdens het turnen. Veel sprongen zitten in het spiergeheugen van de gymnastes, maar wie last heeft van "twisties" ervaart een soort scheiding tussen lichaam en hersenen waardoor het lichaam midden in de lucht plots niet meer te controleren is.



Biles had er af en toe last van: "Het is angstaanjagend om een sprong of een oefening te proberen wanneer je lichaam en geest niet één zijn. Het zou veroorzaakt kunnen worden door stress, maar daar ben ik niet zeker van."



Het is niet op 1-2-3 opgelost. Je kan er geen duur opplakken. Bij Biles duurde het 2 of meer weken. Je kan het oplossen door terug naar de basis te gaan en te trainen op een zachte ondergrond of een box met kussens.