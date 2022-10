Merel Maes legt de lat olympisch hoog: "Gestopt met voetbal, want niet meer te combineren met hoogspringen"

"Ik ben heel toevallig in het hoogspringen beland. Toen ik 12 was, deden mijn neven en nichten aan atletiek. Ze vroegen me mee naar een meeting. Ik werd er meteen gedeeld eerste in het hoogspringen. De eerste hoogte die ik overschreed, was 1,33 meter, nu is mijn record 1,91 meter." Daarmee werd ze Belgische kampioene indoor in 2021. "Hoogspringen is leuk omdat je een seconde ongeveer vliegt. Het gevoel dat je over de lat gaat is heel snel voorbij en moeilijk te beschrijven."

"Mijn vriend en coach helpen me met mentale deel van atletiek"

Op de piste zijn er 2 mannen die Merel ondersteunen. Haar vriend Victor en haar trainer Fernando. "Victor en ik zijn intussen 4 maanden samen. Hij doet aan meerkamp en polsstok. We praten het meeste over sport, we trainen dan ook dagelijks. Hij helpt me op het mentale vlak met atletiek. Hij kan me geruststellen voor wedstrijden, dat helpt heel veel."



Dat mentale is een belangrijke. "Ook mijn nieuwe trainer Fernando helpt me hard met het mentale deel van atletiek. Een van de dingen die ik kreeg aangeleerd is om me tijdens wedstrijden in te beelden dat het een training is. Ik moet me daarbij focussen op de sprong en de lat en niet op de mensen rondom mij."



"Als ik aan de Spelen denk, denk ik aan die van 2028. Het zou heel leuk zijn om daar te kunnen staan."