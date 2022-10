Nafi Thiam breekt na 14 jaar met coach Roger Lespagnard: "Begin van nieuw hoofdstuk"

Nafi Thiam werkte al sinds haar 14e samen met Roger Lespagnard, zelf een voormalig meerkamper. Het zou een gouden tandem blijken, die op Thiams 19e al een eerste bronzen medaille opleverde op het EK atletiek.



Hierna ging het snel: olympisch goud in Rio was het startsein van een onwaarschijnlijke reeks, met daarbij nóg een olympische titel, 2 wereldtitels en 4 Europese titels (2 indoor en 2 outdoor).

"Maar na 14 jaar ongelooflijk samengewerkt te hebben met Roger in Luik heb ik besloten om te veranderen van trainingsomgeving. Dit was een lastige beslissing, want doorheen de jaren is Naimette (haar trainingsoord) een thuis geworden en Roger familie."

"Ik kan Roger alleen bedanken. Omdat hij in mij geloofde nog voor alle anderen (ook ik) dat deden. Voor de eindeloze uren en onophoudelijke inzet om mij te helpen mij doelen te bereiken. Voor altijd naast mij te staan en om mij vanaf dag 1 te tonen, met zijn passie en toewijding, wat meerkamp écht is."

"Ik zal voor altijd trots zijn op alles wat we samen bereikt hebben. Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk. Ik kijk nu al uit wat het komende seizoen zal brengen. Tot dan!"