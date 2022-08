Onze olympiërs van de toekomst: kajakker Jules Vangeel wil ooit de olympische finale halen

"Als het varen echt goed gaat, voelt de boot aan als het verlengde van je lichaam en is het varen een natuurlijke beweging", zegt de 19-jarige student burgerlijk ingenieur.

"Kajak is voor mij de rode draad door mijn leven, een reden om op te staan. Een kleine investering die zichzelf snel weer terugbetaalt."



Voor zijn eerste ervaring in een kajak moeten we 7 jaar terug naar de Ardèche in Zuid-Frankrijk: "Na onze vaartocht daar ben ik meteen gestopt met al mijn andere hobby's. Voor ik het wist, werd kajak de essentie van mijn leven."

Jules Vangeel is heel ambitieus en heeft maar 1 doel: de Olympische Spelen. Hij gelooft in zijn eigen kunnen, maar ziet bij zichzelf nog 1 groot werkpunt.

"Ik ben extreem streng voor mijzelf. Dat is een van mijn grootste krachten, maar meteen ook een handicap. Want ik wil bijvoorbeeld na elke training het gevoel hebben dat ik weer verbeterd ben."

"Het is ook moeilijk om die kritische knop uit te zetten richting een wedstrijd. Het is niet de eerste wedstrijd die ik verlies omdat ik geïntimideerd ben door een tegenstander."

"De spelen zijn het hoogste wat er als kajakker te bereiken is. Zeker voor een Europeaan is het niet evident om daar te staan. Als je dat lukt, wil dat zeggen dat je niet alleen een grote portie talent hebt, maar dat je er ook alles voor gedaan hebt."