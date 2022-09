Geheim van wereldrecord? Dolenthousiaste wateraangever van Kipchoge gaat viraal

Kipchoge was al dolgelukkig met zijn recordtijd, maar minstens even blij was Claus-Henning Schulke, al enkele jaren de vaste wateraangever van de 37-jarige Keniaan in Berlijn.

De 56-jarige Duitser ging viraal met zijn euforische reacties na elke succesvolle passage door een bevoorradingszone.

Schulke was er al bij tijdens de vorige wereldrecordprestatie van Kipchoge in 2018 en het maakte hun band alleen maar hechter. De triatleet neemt zijn taak elk jaar dan ook doodserieus.

"Je kunt 2 seconden winnen door een fles perfect door te geven", vertelde de waterdrager. "Als je dat bij 12 bevoorradingszones kan doen, kan dat beslissen over een record."

Schulke is een amateur-triatleet, die in zijn jonge jaren ook een aardige tijd kon neerzetten op de marathon (2u34'). Sinds 1998 draait hij al mee als vrijwilliger in Berlijn en die ervaring loont nu.

Schulke kent dan ook de kneepjes van het vak: "De fles onderaan vasthouden, zodat Kipchoge de fles bovenaan met zijn hele hand kan grijpen", aldus de Duitser.

Toch staat de wateraangever elk jaar zenuwachtig aan de start. "Ik zou niet willen dat het mijn schuld is dat hij een record mist."