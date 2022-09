2u01'09": Eliud Kipchoge verbetert wereldrecord op marathon in Berlijn

's Werelds beste marathonloper uit de geschiedenis heeft zijn legende nog wat groter gemaakt. De olympische marathonkampioen van 2016 én 2021 had zijn zinnen gezet op een verbetering van zijn wereldrecord uit 2018.



De omstandigheden op het vlakke, snelle stadsparcours onder een bewolkte hemel waren ideaal. Van bij de start legde Kipchoge een razend tempo op.



Halfweg passeerde hij met zijn hazen in 59'51", flink onder het WR-schema én zelfs onder het 2 uur-schema. Na 25 km waren de tempomakers opgesoupeerd, vanaf dan was het een eenmanshow.



De Afrikaan moest een beetje terrein prijsgeven, maar 2 uur, 1 minuut en 9 seconden is een fenomenale prestatie. En dat 6 weken voor zijn 38e verjaardag.



Kipchoge won in zijn carrière 15 van zijn 17 marathons, 2 olympische titels én 10 andere internationale prijzen.



In de tweede helft van de race liep hij weg van de concurrentie: zijn landgenoot Mark Korir eindigde tweede in 2u05'58", de Ethiopiër Tadu Abate was derde in 2u06'28".