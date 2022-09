Elise Vanderelst loopt Belgisch record op de mijl in Zagreb van de tabellen

Het nationale record op de mijl, een niet-olympische maar wel prestigieuze afstand, stond sinds 2012 op naam van Almensh Belete, die toen 4'28"11 liep.

Daar ging Vanderelst, die tot nu toe zelf een persoonlijk record had van 4'32"44 had, dus ruim onder. De winst ging in Zagreb naar de Australische Linden Hall in 4'21"10.

Julien Watrin werd in Zagbreb vierde op de 400 meter horden. Hij klokte 49"58, bijna een seconde boven zijn BR dat hij vorige week liep op de Memorial Van Damme. De winst was voor de Amerikaan CJ Allen in 49.10.