Favorieten stellen niet teleur en kapen de diamanten weg op slotmeeting Diamond League

Op de eerste 12 meetings van de Diamond League konden de atleten in hun discipline punten vergaren waarmee ze zich konden plaatsen voor de finale in Zürich. Daar lag voor de winnaars van elk onderdeel niet alleen een cheque van 30.000 dollar klaar, maar ook een diamanten trofee.



Dat was voor de grote namen voldoende om in hun lange en uitputtende seizoen nog een laatste keer te knallen. De Nederlandse Femke Bol had al een WK en uiterst druk EK (met 3 titels) achter de rug, maar toch liet ze de diamanten op de 400 meter horden niet liggen.



In het polsstokspringen was Armand Duplantis nog maar eens een klasse apart. Zijn sprong van 6,07 meter was 21 centimeter beter dan de nummer 2. Ben Broeders werd met 5,72 vijfde.



Dat was ook de plaats waar de enige andere Belg, Julien Watrin, belandde op de 400 meter horden. Deze keer kon hij zijn Belgisch record, dat hij in Brussel nog had scherper gesteld, niet verbeteren: 49"08 was zijn eindtijd.

De Jamaicaanse Shericka Jackson kon een dubbel slaan op de 100 en 200 meter, die op dezelfde avond werden gelopen. De 200 meter won ze met overmacht, maar op de 100 meter moest ze haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce voorlaten, de 5e eindzege op de Diamond League voor Fraser-Pryce.

Ook op de laatste topmeeting van het seizoen vielen er nog enkele bestewereldjaarprestaties: Jakob Ingebrigtsen liep de snelste 1.500 meter van 2022 (3'29"02), Emmanuel Korir deed hetzelfde op de 800 meter (1'43"26). De Dominikaanse Marileidy Paulino legde dan weer het snelste rondje van het jaar af bij de vrouwen (48"99).