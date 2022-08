Diamond League Monaco: net geen WR op de 1.500 meter, Fraser-Pryce bliksemsnel

Haar chrono van 10"62 was een bestewereldjaarprestatie. De 5-voudige wereldkampioene op de 100 meter (10"72 in Eugene) bleef amper 2 honderdsten boven haar PR van 10"60 uit 2021.

De 1.500 meter bij de vrouwen had ei zo na een wereldrecord in petto: tweevoudig olympisch en wereldkampioene Faith Kipyegon (28) eindigde in 3'50"37 slechts 30 honderdsten boven het WR van Genzebe Dibaba (3'50"07, in 2015 gelopen in Monaco). De Keniaanse verbrijzelde alleszins haar PR van 3'51'07".