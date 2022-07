Topfavorieten falen op de 4x100 meter: Amerikaanse vrouwen onttronen Jamaica, Canada verrast Team USA

Verrassing in de finales van de 4x100 meter op het WK atletiek in Eugene. Bij de vrouwen profiteerde de VS van geknoei bij topfavoriet Jamaica, bij mannen ging de VS dan weer zelf de mist in en kon Canada profiteren. Op de voorlaatste WK-dag werden er ook wereldtitels uitgedeeld in het speerwerpen, hink-stap-springen, de 800 meter en de 5.000 meter én David Warner, de topfavoriet in de tienkamp, viel geblesseerd uit.

Laatste stokwissel doet Team USA de das om

"Gaat het goed met de stokwissels, dan is goud een zekerheid voor de Amerikanen." Het bleken profetische woorden van Sporza-commentator Kris Meertens. Enkel fouten konden Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall en slotloper Marvin Bracy van het goud houden op de 4x100 meter. Er leek ook geen vuiltje aan de lucht, maar bij de laatste stokwissel tussen Hall en Bracy ging het dan toch nog fout. De Canadezen roken hun kans, slotloper Andre de Grasse maakte het knap af in 37"48. Geen titelverlenging dus voor de VS, voor eigen publiek moesten ze vrede nemen met zilver. In de strijd voor het brons troefde Groot-Brittannië Jamaica af.

Jackson kan Jamaicaanse fouten nét niet rechtzetten

Op de voorgaande 8 WK's ging de wereldtitel op de 4x100 meter bij de vrouwen 4 naar Jamaica en 4 keer naar de VS. Ook in Eugene beloofde het een strijd te worden tussen die twee toplanden, met olympisch kampioen én titelverdediger Jamaica toch als uitgesproken favoriet. Maar bij de eerste stokwissel maakten Kemba Nelson en Elaine Thompson-Herah er al meteen een knoeiboel van en ook de laatste wissel tussen Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson verliep niet vlekkeloos. Dat kostte Jamaica het goud, want Jackson kwam in de laatste 100 meter nog akelig dicht bij de Amerikaanse Twanisha Terry. Jamaica strandde op 4 honderdste seconde van een nieuwe wereldtitel, die was voor de VS in 41"14. Het brons ging verrassend naar Duitsland.

Goud voor olympisch kampioen Korir op de 800 meter

Geen Donovan Brazier in de finale van de 800 meter. De Amerikaanse titelverdediger werd er in de reeks uitgelopen. Wél bij de beste acht: drie Kenianen, twee Algerijnen en met de Fransman Gabriel Tual slechts één Europeaan. Marco Arop uit Canada nam het leeuwendeel van het kopwerk op zich, maar had geen verhaal toen Emmanuel Korir in de laatste bocht zijn turbo aanzette. De olympisch kampioen van Tokio, die in 2018 nog een ernstig auto-ongeval meemaakte, stormde door naar winst in 1'43"71. De verrassende Algerijn Djamel Sedjati pakte na een straffe eindsprint het zilver. Marco Arop zag zijn kopwerk nog beloond met brons.

Hassan grijpt opnieuw naast eremetaal, Tsegay triomfeert

Olympisch kampioene Sifan Hassan raakte afgelopen zaterdag haar wereldtitel op de 10.000 meter kwijt aan de Ethiopische Letesenbet Gidey en viel zelfs net naast het podium. De Nederlandse had dus wat recht te zetten op de 5.000 meter. Maar ook nu botste ze op het Ethiopische machtsblok. Met drie waren ze: Letesenbet Gidey, Gudaf Tsegay en Dawit Seyaum. Hassan probeerde het met haar gekende versnelling in de laatste ronde, maar opnieuw bleek dat haar snelheid wat afgebot is. Hassan werd uiteindelijk zelfs pas zesde. De 25-jarige Tsegay bekroonde het kopwerk van wereldkampioene Gidey en bezorgde Ethiopië na de 10.000 meter ook goud op de 5.000 meter in 14'46"29. Seyaum maakte met brons het Ethiopische succes compleet, de Keniaanse Beatrice Chebet wrong zich daartussen naar zilver.

Anderson Peters maakt favorietenrol waar in speerwerpen

In de finale van het speerwerpen loste Anderson Peters, de beste van het seizoen, de verwachtingen in. De 24-jarige Grenadaan wierp de speer 90,54 meter ver en bleek daarmee te sterk voor de concurrentie. De Indiër Neeraj Chopra, de olympische kampioen van Tokio, werd tweede met een worp van 88,13 meter. Het brons ging met 88,09 meter naar de Tsjech Jakub Vadlejch. Peters is nog maar de tweede speerwerper die erin slaagt zijn wereldtitel te verlengen. Hij treedt met zijn tweede gouden medaille op rij in de voetsporen van niemand minder dan Jan Zelezny. De Tsjechische legende klaarde hetzelfde klusje in 1993 en 1995.



Na tweemaal zilver nu wél goud voor Pichardo

Op het WK van 2013 en 2015 werd het zilver voor Pedro Pichardo, in 2019 greep hij als vierde zelfs naast een medaille. De olympisch kampioen wou in Eugene de lege plek op zijn palmares eindelijk invullen en slaagde daar met glans in.

De in Cuba geboren Portugees haalde het goud binnen met een sprong van 17,95 meter. Ook de rest van het podium was bijna een kopie van de top drie op de Spelen in Tokio, al ging het zilver dit keer naar Fabrice Zango Hugues uit Burkina Faso en het brons naar de Chinees Zhu Yaming. De Amerikaanse titelverdediger Christian Taylor bleef steken in de kwalificaties.



Rampscenario voor Warner in de tienkamp