Kopzorgen voor EK? Dafne Schippers haakt met rugklachten af voor finale in Kortrijk

Schippers bleef in de reeksen steken op 11"37, ver onder haar seizoensbeste van 11"13 die ze vorige week liep in Zwitserland.

Niet veel later meldde ze zich af voor de finale met rugklachten. Schippers, die na ontgoochelende Olympische Spelen van coach is veranderd, mikt dit seizoen volledig op het EK atletiek (15-21 augustus). Het WK slaat ze over.

De winst ging in Kortrijk naar de Jamaicaanse ShaShalee Forbes in 11"23, maar haar chrono was niet homologeerbaar, wanter stond een rugwind van 2.2 meter per seconde.



Op de 200 meter ging Robin Vanderbemden op zoek naar de EK-limiet van 20"43, maar hij moest vrede nemen met 20"73. Zijn seizoensbeste bedraagt 20.51, zijn persoonlijk record 20"43.