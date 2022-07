20-jarige Delphine Nkansa is beste Belgische op de 100 meter na Kim Gevaert

Op het BK in Gentbrugge in juni maakte atletiekminnend België kennis met Delphine Nkansa. De 20-jarige Belgische kwam voor het BK vooral in actie in Frankrijk en Portugal, maar haar tweede plaats op de 100 meter op het BK opende al wat ogen.

In Albi, op de Franse beloftekampioenschappen, ging Nkansa nog een stapje verder. . In de reeksen klokte ze 11"36, in de halve finales 11"26. In de finale liep ze zelfs 11"23, maar werd ze gesteund door 3,0 meter rugwind per seconde, waardoor haar chrono niet homologeerbaar was. De limiet voor het EK in München in augustus staat op 11.24.

Op de Belgische ranking aller tijden springt Nkansa over Rani Rosius en Cynthia Bolingo, die allebei 11"28 hebben staan, naar de tweede plaats. Alleen Kim Gevaert deed ooit beter met haar nationale record van 11"04.