Noor Vidts tempert de verwachtingen voor het WK: "Ik zit niet met een medaille in mijn hoofd"

In Eugene moet de 26-jarige Noor Vidts al het goede van het voorbije jaar zien te bevestigen, want ze behoort ondertussen tot de wereldtop. Eerst was er een verrassende vierde plaats op de Olympische Spelen in Tokio, daarna schitterde ze in Belgrado met de wereldtitel indoor.

De bio-ingenieur heeft net haar thesis af en kan zich nu volop concentreren op haar sport. Vidts staat voor een belangrijke zomer, waarvoor ze hard heeft gewerkt om nog beter te kunnen worden.

“Op aerobisch vlak heb ik progressie gemaakt door de vele looptrainingen", vertelt Vidts. "We hebben dit jaar opnieuw krachttraining gedaan. Vorig jaar ging dat wat minder wegens problemen aan de rug”, vertelt Vidts.