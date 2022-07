Opsteker voor blessurevrije Hanne Claes: ze haalt EK-limiet op 400 meter horden

55"85: de te kloppen tijd voor Hanne Claes, wil ze naar het EK in augustus. Na een periode van blessureleed werkte ze hard aan haar terugkeer. Met succes.

In La Chaux-de-Fonds, een stad in Zwitserland, dook Claes met 12 honderdsten onder de EK-limiet op de 400 meter horden. Goed voor een ticket naar München en een flinke vertrouwensboost.

Vorig jaar stond ze in Tokio al met een stressfractuur in de voet aan de start, waardoor ze in de eerste ronde kansloos het onderspit moest delven, en ook nadien werd ze nog fel geplaagd door achillespeesproblemen.



Het Europees Kampioenschap atletiek vindt plaats van 15 tot en met 21 augustus. Individueel is Claes niet geplaatst voor het WK atletiek in Eugene midden juli, maar ze komt wel in aanmerking voor de Belgian Cheetahs.