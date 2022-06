BK is eerste"geslaagde test" voor Van der Plaetsen na Tokio-trauma: "Maar WK blijft onzeker"

Nog geen jaar geleden liep Thomas Van der Plaetsen een zware hamstringblessure op op de Olympische Spelen in Tokio. Dit weekend trad de tienkamper op het BK opnieuw in competitie. "Een eerste geslaagde test", volgens Van der Plaetsen. Zijn volgende doel is het WK. Maar de haalbaarheid van dat plannetje lijkt hij nu zelf in twijfel te trekken.

Het beeld van Thomas Van der Plaetsen die op de Olympische Spelen in Tokio op zijn buik blijft liggen in de zandbak, is op het netvlies van vele atletiekliefhebbers blijven branden.

Maar na het vallen, komt het opstaan. Alleszins bij de vastberaden Van der Plaetsen. Dit weekend - op het BK atletiek in Gentbrugge - kwam onze landgenoot voor het eerst weer in actie na zijn blessure op de Spelen. De tienkamper werkte er vier disciplines af: discuswerpen, kogelstoten, hoogspringen en polsstokspringen. In het discuswerpen (45,22 meter) en polsstokspringen (5,30 meter) presteerde Van der Plaetsen uitstekend. Kogelstoten was minder met 12,99 meter, ruim onder zijn persoonlijk record van 14,28 meter. Hoogspringen werd dan weer in de gietende regen afgewerkt, en dus was 1,95 meter het hoogst haalbare.

Ik voel dat mijn lichaam goed reageerde op de wedstrijdbalast Thomas Van der Plaetsen

Tienkamper Van der Plaetsen koos bewust voor aparte disciplines op het BK. "Het was de meest laagdrempelige keuze om in competitie te treden. Een tienkamp afwerken, ligt nog niet binnen mijn mogelijkheden."

In principe zou "VdP" zondagavond afsluiten met speerwerpen, maar daarvoor paste hij met lichte hinder aan zijn hamstring - de andere hamstring dan degene die afscheurde in Tokio. Toch sprak onze landgenoot over een eerste "geslaagde test" op het BK. "Ik kwam dit weekend vooral naar hier om mijn lichaam te testen", vertelt Van der Plaetsen. "De prestaties waren bijzaak. Ik voelde dat mijn lichaam goed reageerde op de wedstrijdbalast. Het neemt alvast wat zorgen weg."



Hoe realistisch is het WK?