Olympisch kampioene polsstokspringen Jennifer Suhr (40) zet punt achter carrière

Suhr begon in 2004 met polsstokhoogspringen, nadat ze jarenlang had gebasketbald. De Amerikaanse pakte binnen een jaar haar eerste nationale titel. In 2008 eindigde ze zowel bij de WK indoor als de Olympische Spelen van Peking als tweede achter de Russin Jelena Isinbajeva.

Vier jaar later pakte ze in Londen olympisch goud met een hoogte van 4,75 meter. Nadat Suhr bij het WK in de buitenlucht van 2013 in Moskou nog een keer genoegen had moeten nemen met zilver achter Isinbajeva, werd ze in 2016 wereldkampioene indoor.

"Het was een onvergetelijke reis", schreef Suhr op Instagram in het bericht waarin ze meldt te stoppen.