Klaar voor WK: Fred Kerley zet beste wereldjaarprestatie neer op 100m sprint

Kerley knalde in de halve finales naar een razendsnelle chrono van 9"76. Met zijn tijd is hij de op vijf na snelste sprinter ooit op de 100 meter, weliswaar met een toegestane rugwind van 1,4 m/s.

In de finale maakte de 27-jarige Amerikaan het helemaal af met 9"77, amper een honderdste trager dan zijn beste wereldjaarprestatie. Hij haalde het voor Marvin Bracey (9"85) en Trayvon Bromell (9"88).

Regerend wereldkampioen Christian Coleman sloeg de finale over, nadat hij in de halve finales met 9"87 de vierde tijd had gelopen. Als titelhouder mag hij sowieso meedoen aan de WK.



Bij de vrouwen zegevierde Melissa Jefferson in 10"69. Haar tijd, nauwelijks twee honderdsten trager dan de beste wereldjaarprestatie van Shelly Ann Fraser-Pryce, telde niet vanwege een te gunstige wind (2,9 m/s).



Sha'Carri Richardson werd donderdag al uitgeschakeld in de reeksen. Zij moet zo een kruis maken over het WK, dat van 15 tot en met 24 juli in het Amerikaanse Oregon plaatsvindt.