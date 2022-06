Roger Habsch snoept het wereldrecord 100m rolstoelsprint af van Peter Genyn

In de T51-klasse staat het wereldrecord op de 100 meter sinds 2 jaar op naam van Peter Genyn. In april 2020 legde hij die afstand in Brussel af in 19"71.

Maar olympisch kampioen Genyn is zijn record kwijt aan landgenoot Roger Habsch. Die kon profiteren van de ideale meewind (+1,9 m/s) en de concurrentie van enkele snellere wheelers uit een andere klasse. Habsch liet de klok stoppen na 19"68.

In diezelfde race dook Maxime Carabin in de T52-klasse onder het Europese record: 16"53. Dat stond al sinds 2010 op naam van een Zwitser.



"De twee records zijn verstuurd naar het Internationaal Paralympisch Comité, dat toezicht houdt op de internationale federatie World Para Athletics, voor een verwachte goedkeuring in de komende dagen", laat het BPC weten.