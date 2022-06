BK atletiek: Rosius wint de 100m in persoonlijk record, Thiam is 2e op de horden na Zagré

Naomi Van den Broeck was voor het tweede jaar op rij de primus de 400 meter, in een persoonlijk record van 51"70. Dat is bijna een halve seconde sneller dan ze ooit was, maar wel 3 honderdsten te traag om de EK-limiet te lopen. "Zo'n grote verbetering van mijn persoonlijk record, dan mag ik niet klagen", zei Van den Broeck na afloop. "Momenteel ben ik alleen maar tevreden en zit ik niet in met de gemiste EK-limiet, maar als ik vanavond naar huis rijd, zal de teleurstelling misschien wel komen. Ik ben alleszins tevreden dat ik nu al voor het tweede jaar op rij het BK win." Op de 400 meter horden was Paulien Couckuyt de beste, in 55"30. Een kleine seconde boven haar nationaal record, maar wel de snelste tijd van haar seizoen. Couckuyt was al geplaatst voor het EK. Het zilver was voor Nina Hespel (de dochter van inspanningsfysioloog Peter Hespel) in een persoonlijk record van 56"08. Bij de mannen strandde Dries Van Nieuwenhove op de 400m horden met 49"56 op amper 6 honderdsten van de EK-limiet.

Rani Rosius wint de 100 meter en stelt persoonlijk record bij

Op de 200 meter moest Rani Rosius tevreden zijn met het brons (na Delphine Nkansa en Imke Vervaet), maar op de 100 meter kon ze haar titel wel binnenrijven, in een persoonlijk record (11"28) dan nog. Ze moet nog 4 honderdsten van die tijd scheren om het EK te halen. Rosius reageerde na afloop bijzonder emotioneel. "Zo ben ik nu eenmaal", zei ze daar na afloop over. "Met zo'n persoonlijk record ben ik zodanig blij dat er automatisch traantjes komen. Het was niet altijd makkelijk dat mijn chrono's dit seizoen zo tegenvielen, maar ik wist altijd wel hoe het kwam: Ik was gewoon keihard aan het trainen. De EK-limiet is voor de Limburgse geen obsessie. "Ik sta er goed voor op de ranking en neem aan dat ik op die manier het EK wel zal halen", zei Rosius. "De bedoeling is om pas op het EK te pieken, en niet op voorhand al." Op de 100 meter horden was er niets te doen aan Anne Zagré (13"22). Nafi Thiam, gisteren al winnares in het verspringen, eindigde in 13"50 op de tweede plaats. "Als je weet dat we met tegenwind liepen en dat ik wat zware benen had van het verspringen gisteren, is dit een heel goed resultaat", zei een tevreden Thiam. "Ik vertrek gelukkig naar huis, want ik heb er een supergoed weekend opzitten."



Broeders likt aan 5,90 meter: "Ik voel dat het voor dit jaar zal zijn"

De meest indrukwekkende mannelijke prestatie op zondag kwam van Ben Broeders. Dat hij de Belgische titel zou veroveren in het polsstokspringen stond eigenlijk op voorhand al vast, maar met welke hoogte? Broeders ging over 5,75 meter en snuffelde tot 3 keer aan recordhoogte 5,90 meter. "Ik voel wel dat het voor dit jaar zal zijn", klonk hij nadien vol zelfvertrouwen. "Ik was naar hier gekomen met het idee dat je niet per se een grote buitenlandse wedstrijd nodig hebt om hoog te springen. Dat kan net zo goed op Belgische bodem en dat is leuk voor het publiek, dat het naar mijn aanvoelen erg naar zijn zin had tijdens mijn wedstrijd." De heroptredende tienkamper Thomas Van der Plaetsen eindigde in diezelfde wedstrijd op de 3e plaats, met een hoogte van 5,30 meter.

Belgische kampioenen 100 meter Kobe Vleminckx Rani Rosius 200 meter Dylan Borlée Delphine Nkansa 400 meter Alexander Doom Naomi Van Den Broeck 800 meter Tibo De Smet Vanessa Scaunet 1.500 meter Ruben Verheyden Elise Vanderelst 100m/110m horden Nolan Vancauwenberghe Anne Zagré 400m horden Dries Van Nieuwenhove Paulien Couckuyt 5.000 meter Ismael Debjani Lisa Rooms hamerslingeren Remi Malengreaux Vanessa Sterckendries verspringen Bjorn De Decker Nafi Thiam speerwerpen Timothy Herman Pauline Smal hoogspringen Thomas Carmoy Zita Goossens 3.000m steeplechase Rémi Schyns Eline Dalemans polsstokspringen Ben Broeders Melanie Vissers hink-stap-springen Léopold Kapata Saliyya Guisse kogelstoten Remi Malengreaux Jolien Boumkwo