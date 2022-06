Cynthia Bolingo trekt definitief kruis over WK atletiek, nog waterkans voor EK

Het hing al even in de lucht, maar Cynthia Bolingo zal dan toch definitief niet te zien zijn op het WK atletiek van volgende maand in het Amerikaanse Eugene. De Belgische recordhoudster op de 400m herstelt nog van een zware knieblessure, het WK komt te vroeg. Voor het EK in München, een maand later, is er nog een sprankeltje hoop.