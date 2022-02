Belgische records en WK-limieten sneuvelen bij de vleet: wat hebt u gemist van het BK atletiek?

De Belgische atleten blijven de goede prestaties opstapelen. Zo mochten er voor vandaag al 9 atleten naar het WK indoor. Op het Belgisch kampioenschap in de zaal, kwamen er vandaag heel wat extra namen op dat lijstje. Lees hier over de prestaties van onze landgenoten in Louvain-la-Neuve.

Cynthia Bolingo heeft vandaag op het BK indoor atletiek in Louvain-la-Neuve een toptijd neergezet in de reeksen van de 60 meter. Ze snelde na 7"25 al over de streep. Dat is vijf honderdsten onder de limiet voor het WK indoor in Belgrado. De enige Belgische die ooit sneller liep dan Bolingo, is Kim Gevaert met 7"10. Bolingo deed vandaag maar liefst 15 honderdsten van haar persoonlijk record. Ze plaatste zich eerder al voor het WK indoor op de 400 meter, maar haar coach Carole Bam wist zaterdag aan Belga te vertellen dat het een serieuze optie is om in Belgrado voor de 60 meter te opteren. Dat is in haar ogen beter te combineren met de 4x400 meter. Rani Rosius, eveneens al geplaatst voor Belgrado op de 60 meter, klokte in de reeksen 7"35. Bolingo kreeg ook af te rekenen met pech. In de finale van de 60 meter liep onze landgenote een knieblessure op. Er schoot iets in haar knie en ze belandde op de grond, waar ze lange tijd bleef liggen. Carole Bam, de coach van Bolingo, bevestigde inmiddels al dat het om een knieblessure gaat. De ernst is nog niet duidelijk, maar op het eerste gezicht zag het er een bijzonder zware blessure uit. De zege ging dan naar Rani Rosius met een tijd van 7"35.

Eliott Crestan verpulvert - met Aurèle Vandeputte in zijn zog - BR op 800 meter

Ook Eliott Crestan kwam in actie op het BK indooratletiek. Hij verpulverde er zijn Belgische record op de 800 meter met een toptijd van 1'46"11. Het Belgische record van Crestan stond sinds vorig jaar op 1'46"40, daar dook hij vandaag dus ruim onder. Crestan had zich eerder dit seizoen al geplaatst voor Belgrado. Aurèle Vandeputte kon ook profiteren van het hoge tempo en dook met 1'46"49 ruim onder de WK-limiet, die op 1'46"70 staat. Hij dook bijna een seconde onder zijn persoonlijk record, dat op 1'47"41 stond.

Kimeli en Somers duiken onder WK-limiet op 3.000m

Isaac Kimeli en Michael Somers zijn in Louvain-la-Neuve ook onder de limiet voor het WK indoor in Belgrado gedoken op de 3.000 meter. De winst op de 3.000 meter was voor Kimeli in 7'46"62, Somers volgde in 7'48"72. Voor Belgrado was 7'50"00 nodig. Kimeli bleef twee seconden boven zijn persoonlijk record, Somers dook twee seconden onder zijn persoonlijk record.

BR kogelstoten voor Quintelier

In het kogelstoten gooide Matthias Quintelier met 18 meter en 92 centimeter een nationaal record. Hij deed vijf centimeter beter dan Wim Blondeel in 2005. Om iets te betekenen op internationaal niveau moet Quintelier nog veel boterhammen eten, want voor Belgrado is 21 meter en 10 centimeter nodig.

Watrin wint 400 meter in BR, Sacoor valt uit met hamstringblessure

Julien Watrin heeft - in een nieuwe nationale recordtijd van 46"15 - de 400 meter gewonnen op het BK. Eerder dit seizoen plaatste Watrin zich al voor het WK indooratletiek in Belgrado met een persoonlijk record van 46"44, maar vandaag dook hij dus ook onder het Belgisch record, dat sinds 2003 op naam van Cedric Van Branteghem stond (46"18). Het zilver was zaterdag voor Alexander Doom in 47"46, bijna een seconde boven de WK-limiet van 46"50. Jonathan Sacoor viel halverwege uit met een hamstringblessure. Die bleek uiteindelijk niet al te ernstig. "Een weekje rustig aan doen, zal wel volstaan", zei Sacoor na afloop. "Ik heb op veilig gespeeld, maar ik denk niet dat het WK met de Tornados in gevaar komt."



Ook Vidts en Thiam aan het werk