Het valt Eline Berings op: "Al 9 atleten naar WK indoor, Noor Vidts gaf visitekaartje af"

Ex-topatlete Eline Berings was onder de indruk van het wereldrecord indoor op de 1.500 meter van de jonge Noor Jakob Ingebrigtsen, vorige week in Liévin, maar in onze podcast De Tribune ziet ze dit jaar ook al de Belgische atleten goed presteren. "Atletiek bij ons zit echt wel in stijgende lijn."

Het is Eline Berings opgevallen hoe goed de Belgische atleten dit voorjaar al in vorm zijn. Lahsene Bouchikhi was afgelopen weekend de laatste in de rij met een marathondebuut in 2u10'.



Berings: "Dat is een fantastische tijd. België wordt stilaan een marathonland, zo blijkt. Het is het snelste debuut van eender welke Belg op de marathon." En met Bashir Abdi (3e op de Spelen) en Koen Naert (10e op de Spelen) hebben we toch nog andere kleppers op de 42,195 km.



"Maar ook indoor doen we het goed. Er zijn jaren geweest... Ik herinner me 2018, waarbij ik als enige individueel geplaatst was voor het WK indoor. De Tornado's gingen dan wel nog mee. Nu zijn we al met 9 atleten die individueel geplaatst zijn. En er zijn best nog wel wat atleten die in de buurt komen van de limiet."



"Atletiek zit echt wel in een stijgende lijn. Dat is heel fijn om te zien. En daar zitten toch veel toppers bij, die zullen meedoen voor de hogere plaatsen, denk ik."



"Noor Vidts gaf haar visitekaartje al af"

En er is nog even tijd om zich te plaatsen voor het WK indoor in Belgrado, van 18 tot 20 maart. De voormalige hordeloopster pikt er 1 naam uit, die van meerkampster Noor Vidts (25). "We leren het nog niet, misschien maar goed voor haar. Maar ze blijft naar mijn gevoel altijd een beetje vergeten."



"Ondanks haar 4e plaats op de Olympische Spelen en zilver op het EK indoor vorig jaar. Ik durf wel zeggen dat ze ondertussen een gevestigde waarde is. Ze heeft ook nu al geopend met 6,51 meter op verspringen en een mooie 8"41 in de horden."



"Ze geeft toch haar visitekaartje af, terwijl ze zelf nog aangeeft dat ze volop in training is en wel indoor zal doen, maar niet als hoogste prioriteit dit jaar. Het is veelbelovend om op die manier te openen."

Noor Vidts voor goud op EK outdoor?

Er wacht de atleten trouwens een uitzonderlijk drukke zomer, met een WK én EK in hetzelfde outdoorseizoen. En dat door corona. Het WK 2021 in Eugene (VS) verhuisde door het uitstel van de Spelen van Tokio ook met een jaar: van 15 tot 24 juli 2022. Het EK atletiek is van 15 tot 21 augustus in München.



Moet Vidts niet voluit voor het goud op het EK gaan? Berings: "Dat zou je misschien denken, maar Noor Vidts kennende denk ik dat ze voor beide zal gaan."



"Ze heeft in het verleden ook al meerdere meerkampen in één seizoen afgelegd. Je ziet het ook steeds vaker dat meerkampers combineren met individuele nummers of toch 2, 3 à 4 meerkampen op een jaar doen."



"Noor Vidts is zeker iemand die dat kan: ze kan snel schakelen, ze is niet bang om er een meer te doen. Maar het EK kan voor haar wel heel interessant zijn."



Wie is er al geplaatst voor WK indoor?

Michael Obasuyi - 60m horden

Julien Watrin - 400m

Eliott Crestan - 800m

Ismael Debjani - 1.500m

Rani Rosius - 60m

Anne Zagé - 60m horden

Cynthia Bolingo - 400m

Camille Laus - 400m

Noor Vidts - vijfkamp