Jakob Ingebrigtsen duikt indoor als eerste onder de 3'31" op de 1.500m

Op zijn 21e is Jakob Ingebrigtsen al een naam om U tegen te zeggen ind e atletiekwereld. De Noor is olympisch kampioen op de 1.500m, meervoudig Europees kampioen in- en outdoor en hij pakte dit jaar nog de Europese titel in het veldlopen.

In Liévin verpulverde hij vandaag het indoor-WR op de 1.500m. Meer nog: hij dook als eerste man ooit onder de 3'31". De nieuwe toptijd: 3'30"62.

Hij snoept het WR af van de Ethiopiër Samuel Tefera, die ooit 3'31"04 liep, maar vandaag niet kon volgen.