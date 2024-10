Roeselare speelt Maaseik helemaal weg in het hol van de leeuw

In de Lotto Volley League heeft Roeselare aartsrivaal Maaseik over de knie gelegd. Leider Menen ging in eigen huis dan weer onderuit tegen Borgworm, waardoor het Aalst naast zich moet dulden op de leiderstroon.

De Maaseik-fans hadden zich hun zaterdagavond waarschijnlijk helemaal anders ingebeeld.

De recordkampioen was tijdens de volleybalklassieker tegen Roeselare een hele match lang op achtervolgen gewezen.



Sterker nog: enkel in het begin van de 2e set kon Maaseik 1 puntje uitlopen op de West-Vlamingen.



Na 3 sets (17-25, 17-25, 21-25) was de klus geklaard voor Roeselare, dat op en over zijn rivaal gaat in het klassement.