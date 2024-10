Sinner is 6 miljoen dollar rijker na winst in Six Kings Slam, Djokovic wint laatste titanenduel tegen Nadal

Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner heeft zich tot eindwinnaar gekroond van de Six Kings Slam, een exhibitoernooi met 6 spelers in de Saoedische hoofdstad Riyad. In de finale versloeg hij Carlos Alcaraz (ATP-2). Novak Djokovic keek voor de laatste keer Nadal in de ogen en won brons.