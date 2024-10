Grootste prijzenpot ooit en laatste duel Nadal-Djokovic: Saudi's trekken met Six Kings Slam nu ook tennis naar zich toe

Terwijl Zizou Bergs en co. het beste van zichzelf geven in Antwerpen, zijn de ogen van de tenniswereld gericht op de Saudische woestijn. Zes wereldtoppers geven er het beste van zichzelf in de Six Kings Slam, een invitatietoernooi waar er dubbel zoveel te verdienen valt als op enkele grand slams. En met morgen een allerlaatste duel tussen twee titanen van de sport.

In België is het door de aandacht voor de European Open wat ondergesneeuwd geraakt, maar in Saudi-Arabië is er met de Six Kings Slam een nagelnieuw spektakeltoernooi aan de gang.

Het invitatietoernooi is een nieuwe poging van de Saudi's om na onder meer voetbal, golf, Formule 1, boksen en snooker nu ook het tennis naar zich toe te trekken.

Het concept: zes tennistoppers - de Six Kings - nemen het in Riyad tegen elkaar op in een knock-outtoernooi. Voor de eer, maar vooral voor een grote zak geld.

De Saudi's trokken dan ook hun geldbuidel wagenwijd open om Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev en Holger Rune naar de woestijn te lokken.

Niet alleen werden tal van sterren, zoals Neymar, uitgenodigd om de pr te verzorgen. Ook productioneel werden kosten noch moeite gespaard, met een spectaculaire promovideo (zie hieronder) en een straffe lichtshow in de arena.