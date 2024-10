30 schoten, maar geen goals: ook Union en Gent blijven op scoreloos gelijkspel steken na zenuwslag

za 19 oktober 2024 22:41

Union einde 0 - 0 KAA Gent 4' - Geel - Atsuki Ito 45+1' - Geel - Jordan Torunarigha 47' - Geel - Christian Burgess 68' - Geel - Archie Brown 71' - Verv. Sofiane Boufal door Anan Khalaili 71' - Verv. Kevin Rodríguez door Promise David 72' - Verv. Franck Surdez door Momodou Lamin Sonko 73' - Verv. Andri Gudjohnsen door Max Dean 82' - Verv. Lazare Amani door Mathias Rasmussen 87' - Verv. Noah Fadiga door Matisse Samoise 87' - Verv. Mathias Delorge Knieper door Pieter Gerkens 88' - Geel - Promise David 90+5' - Geel - Hugo Gambor Jupiler Pro League - speeldag 11 - 19/10/24 - 20:46

Veel strijd en intensiteit in het Dudenpark, maar veel leverde dat niet op voor zowel Union als Gent. In een intense topper slaagden beide ploegen er niet in om te scoren. En vooral Gent moet zijn doelman Davy Roef daarvoor bedanken. Union schiet zo maar weinig op in het klassement en ook Gent dreigt de voeling met de top te verliezen.

Union - KAA Gent in een notendop: Sleutelmoment Een kwartier voor het einde komt Union toch nog dicht bij de volle buit, dankzij Promise David. De invaller probeert het vanuit een scherpe hoek én in de herneming met een kopbal, maar botst op een dubbele redding van Roef. Man van de match Sofiane Boufal stond voor het eerst in de basis bij Union en liet zich vooral in de eerste helft opmerken. De Marokkaan was de drijvende kracht van de Union-aanvallen en liet flitsen van zijn technische klasse zien, al leverden die acties wel weinig resultaat op. Opvallend Voor de vierde keer op rij is het duel tussen Union en AA Gent op een gelijkspel uitgedraaid. Na driemaal 1-1 werd het nu 0-0. Union is sinds zijn terugkeer op het hoogste niveau ongeslagen tegen Gent. In 8 onderlinge confrontaties, waarvan 1 in de beker, kon Gent niet één keer winnen.

Union mist opnieuw efficiëntie

Union kwam ietwat gehavend uit de interlandbreak. Met Ivanovic en Fuseini in de lappenmand koos Pocognoli vooraan voor Rodriguez en Boufal. Die laatste bracht met technisch verzorgde acties in elk geval meteen schwung in het spel van Union, dat meteen het voortouw nam.



Toch kwam al snel het pijnpunt van Union naar boven: scorend vermogen. Aan kansen geen gebrek, aan efficiëntie des te meer. Rodriguez, Boufal, Castro-Montes en Lazare. Alle vier waagden ze meerdere keren hun kans, maar slechts één keer leverde dat een gekadreerde doelpoging op.



Een slap KAA Gent kreeg tegen de gang van het spel in één grote kans. Gudjohnsen profiteerde van een botsing tussen Burgess en MacAllister en bood Fadiga de 0-1 aan, maar die besloot te slap op Moris.



Roef houdt Gent overeind

Slap was ook de samenvattende term voor de tweede helft. Union kon niet dezelfde energie van de eerste helft brengen, terwijl ook Gent offensief onmondig bleef.



Iets voorbij het uur zorgde Rodriguez op een hoekschop toch even voor wat opwinding met een knappe retro, maar zijn poging ging wel nipt naast.



Pas een kwartier voor het einde kwam Union nog eens piepen en Roef hield Gent overeind met een dubbele redding. De doelman stond pal toen David vanuit een scherpe hoek uithaalde en ook in de herneming kreeg de invaller zijn kopbal niet voorbij de Gentse doelman.



Een wedstrijd om snel te vergeten eindigde zo in een scoreloos gelijkspel. Voor Union is het al de vijfde 0-0 dit seizoen.