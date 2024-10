Pech of is er meer aan de hand? Union zoekt naar antwoorden na 6e (!) 0-0 dit seizoen: "Het doet pijn"

De statistiek die niemand wil, staat achter de naam van Union. De ploeg van Sébastien Pocognoli speelde tegen Gent al voor de zesde keer dit seizoen 0-0 gelijk. Zo blijven de Brusselaars flirten met de rechterkolom van het klassement. "Het is echt heel frustrerend voor ons", klinkt het uit het kamp van Union.

Is het pech, of is er toch meer aan de hand?

Hoewel Union een degelijke wedstrijd speelde tegen Gent en twintig keer op doel schoot, kon het opnieuw niet scoren. Voor de zesde keer dit seizoen – waarvan vijf keer in de competitie – bleven de Brusselaars op 0-0 steken.

"Weer een 0-0 ... Dat is echt frustrerend voor ons", kon trainer Sébastien Pocognoli zijn teleurstelling op de persconferentie ook maar moeilijk verbergen.

Na enkele succesvolle transitieperiodes lijkt de vernieuwde voorhoede van de Brusselaars deze keer toch wat meer aanpassingstijd nodig te hebben. Met slechts elf doelpunten na elf wedstrijden staat Union onderaan in het klassement qua doelpuntenproductie.

"Al die 0-0’s? Ik denk zelfs dat dat hier nog nooit gebeurd is", zei ook middenvelder Noah Sadiki na de wedstrijd.

"Het is echt heel gek. Ook vandaag waren er problemen met efficiëntie en keuzes. Dat zijn zaken die we moeten rechtzetten. Ik probeer het zelf ook, maar ik scoor ook niet. We zullen moeten blijven forceren tot die bal eindelijk binnengaat."