Mbappé en Courtois vertolken hoofdrol in weinig overtuigende zege tegen Celta

Thibaut Courtois stond weer tussen de palen na een blessure aan zijn adductoren. Kylian Mbappé maakte zijn wederoptreden na een hamstringblessure.

Allebei waren ze van goudwaarde voor Real.



Eerst Courtois met een één-op-éénredding. Daarna Mbappé met de 1-0. Een knap afstandschot waarmee hij zijn zorgen wat van zich kon aftrappen. Want Mbappé wordt genoemd in een verkrachtingszaak in Zweden.

Real speelde een bleke match en in de tweede helft kregen de Madrilenen het deksel op de neus. Williot Swedberg stond plots helemaal alleen voor Courtois, die de gelijkmaker niet kon voorkomen.



Halfweg de 2e helft gebruikte Vinicius zijn snelheid bij een gemeten pass van de ingevallen Modric en zo werd het toch nog 1-2.



Real komt zo (even?) weer op gelijke hoogte van Barcelona, dat morgen Sevilla ontvangt.