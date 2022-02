Lahsene Bouchikhi kroont zich in Sevilla tot snelste Belgische marathondebutant

Lahsene Bouchikhi finishte als 22e in Sevilla. Hij ging stevig van start, goed voor een tijd van 1u04'39" halverwege de wedstrijd.

Daarna kreeg de 28-jarige langeafstandsloper het erg zwaar, maar hij viel niet stil. Met zijn eindtijd van 2u10'21" doet hij één seconde beter dan het record van Dieter Kersten vorig jaar in Dresden.

Een dubbelslag voor Bouchikhi. In principe is hij zowel geplaatst voor het WK in Eugene (juli) als voor het EK in München (augustus).

De winst ging bij de mannen naar de Ethiopiër Asrar Abderahman. Hij kwam in 2u04'43" over de finish.

Bij de vrouwen eindigde Hanne Verbruggen als 17e, in 2u29'54". Daarmee verbetert ze haar persoonlijk record met 40 seconden, goed voor een EK-selectie. De overwinning ging naar de Ethiopische Alemu Megertu in 2u18'51".