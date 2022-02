Geblesseerde Paulien Couckuyt moet passen voor BK en WK indoor: "Tenzij er mirakel gebeurt"

De blessure komt op een erg vervelend moment voor Paulien Couckuyt. Ze mist het BK indoor dat komend weekend plaatsvindt in Louvain-la-Neuve en wellicht ook het WK indoor met de Belgian Cheetahs, van 18 tot 20 maart in Belgrado.



Op het BK zou Couckuyt de 400 meter lopen met het WK in het achterhoofd. "Zes weken geleden heb ik een scheur in mijn hamstringpees opgelopen", zegt Couckuyt.



"De revalidatie verliep supergoed en ik mocht blijven hopen op het BK en WK, maar nu heb ik een terugval en moet ik het hele indoorseizoen uit mijn hoofd zetten, tenzij er een mirakel gebeurt."