Na maandenlang nachtmerries over verspringen, heeft Van der Plaetsen zijn comeback in de zandbak gemaakt

Thomas Van der Plaetsen neemt - 11 maanden na zijn horrorblessure op de Olympische Spelen - opnieuw deel aan wedstrijden. De tienkamper hoopt zo om zich alsnog klaar te stomen voor het WK in Eugene, dat midden juli al van start gaat..

Op het BK in Gentbrugge maakte hij vorige week nog een "geslaagde" comeback. Vandaag speelde hij een thuismatch op zijn trainingspiste in Deinze. Opnieuw met succes.

Zo maakte hij er zijn rentree in het verspringen. De discipline die in Tokio zo pijnlijk fout ging. Eerder dit jaar getuigde de tienkamper dat hij nog maandenlang nachtmerries heeft gehad over de discipline in de zandbak.

Met een sprong van 7 meter en 4 centimeter bleef hij nog 86 centimeter onder zijn persoonlijk record, maar sprong hij feilloos over de mentale barrière.

In het speerwerpen tankte 'VDP' nog meer vertrouwen. Hij deed met 65 meter en 68 centimeter 37 centimeter beter dan zijn persoonlijk record, dat al negen jaar op de tabellen stond.



Komend weekend beslist Van der Plaetsen of hij afreist naar het WK atletiek in Eugene, waarvoor hij al sinds vorig jaar geplaatst is op de tienkamp.