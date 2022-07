Tibo De Smet en Noor Vidts maken indruk op Nacht van Atletiek

Elise Vanderelst is zaterdag vijfde geëindigd op de 800 meter bij de Nacht van de Atletiek in Heusden. De Europese indoorkampioene op de 1.500 meter verbeterde haar persoonlijk record gevoelig tot 2'01"68.Het persoonlijk record van Vanderelst stond sinds 2020 op 2'02"65. Een goed teken op minder dan twee weken voor het WK in Eugene, waar ze in actie komt op de 1.500 meter.

Op de 400 meter horden ging de zege naar Paulien Couckuyt. Ze klokte bij haar laatste wedstrijd voor afreis naar het WK in Eugene 55"45. De beste seizoenstijd van Couckuyt staat sinds het BK van vorige week op 55"30, haar nationale record bedraagt sinds de Spelen in Tokio 54"47.

"Mijn gevoel zit best goed", aldus Couckuyt na haar wedstrijd. "Alleen mis ik wat tegenstand om echt tot het uiterste te gaan. Ik ben een kampioenschapsloper, dus ik ben er wel van overtuigd dat ik op het WK weer in de 54 seconden kan lopen. Of ik dan echt al richting mijn Belgisch record ga, is nog een andere vraag, maar dat wil ik vooral op het EK in München in augustus aanscherpen."