Drie extra Belgen opgevist voor WK atletiek in Eugene

Nu er volop afzeggingen binnenstromen van atleten die met blessures of ziekte kampen, vult World Athletics de deelnemerslijsten voor het WK aan met atleten die zich net niet wisten te plaatsen.

Drie Belgen profiteren daarvan: Ruben Verheyden op de 1.500 meter, Naomi Van de Broeck op de 400 meter - die nu al ter plaatse is voor de 4x400 meter - en Vanessa Scaunet op de 800 meter.

Het WK begint op 15 juli en duurt tot 24 juli. België neemt deel met een 31-koppige selectie: twee meer dan bij het WK in Doha in 2019 en de Olympische Spelen in Tokio in 2021.