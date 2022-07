Tienkamper Thomas Van der Plaetsen laat WK schieten: "Ik mik op EK"

Van der Plaetsen maakte op het BK eind juni zijn rentree. Hij deed mee aan het discuswerpen, kogelstoten, hoogspringen en polsstokspringen. Dat bleek een geslaagde test, maar toen al liet Van der Plaetsen verstaan dat het WK nog niet zeker was.



De allroundatleet liet vandaag op Instagram verstaan dat het WK te vroeg komt. "Ik ben er niet zeker van dat mijn lichaam klaar is om 2 volledige tienkampdagen af te werken."



"Ik ga de extra tijd gebruiken om mij te concentreren op het EK in München." Dat vindt van 15 tot 21 augustus plaats.



Op het vorige WK in Doha in 2019 was Van der Plaetsen 9e, in 2016 won hij in Amsterdam EK-goud.



De Belgische selectie zal dus geen 29 m/v, maar slecht 28 m/v sterk zijn.