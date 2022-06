Het is een fragment dat koude rillingen oproept: Thomas Van der Plaetsen viel op de Spelen in Tokio uit met een zware hamstringblessure. De 31-jarige meerkamper, voormalig Europees kampioen, timmert nog altijd aan de terugweg en blijft een kaarsje branden voor het WK van volgende maand in Eugene. In een documentaire geeft hij een inkijk in zijn lange revalidatie.