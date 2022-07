België trekt met 29 atleten naar het WK in Eugene (VS)

Grote verrassingen in de WK-selectie zijn er niet, omdat al bekend was wie er geplaatst was. Het was wel nog even wachten op de ploegen van de Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter.



De 6 Tornados zijn Kevin Borlée, Dylan Borlée, Alexander Doom, Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Christian Iguacel.



De Cheetahs zijn Camille Laus, Naomi Van den Broeck, Helena Ponette, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Nina Hespel.Hanne Claes heeft er zelf voor gekozen om niet deel te nemen en zich op het EK in München in augustus te focussen.



Het WK start op 15 juli en duurt tot 24 juli.