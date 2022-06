Belgian Tornados zonder Jonathan Borlée naar WK: "Laten zien dat we topland zijn"

"Normaal dat stoppen ergens in het hoofd van Jonathan zit"

Binnen een dikke twee weken gaat het WK atletiek van start. De 4x400m-ploeg kon op het WK indoor nog stunten door met goud naar huis te gaan, maar op het outdoorkampioenschap is dat allicht wat te hoog gegrepen. Ook door de blessure van Jonathan Borlée. Hij liep gisteren een spierscheurtje op en is er zeker niet bij.

"Mentaal wordt dit heel zwaar voor hem", weet coach en vader Jacques Borlée. "Hij was echt in vorm aan het raken. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Deze blessure keert telkens terug. Hij is ook al 34 jaar en dit is misschien ook zijn lichaam dat zegt dat het goed geweest is."

"Of hij aan stoppen denkt? Dat moet hij beslissen. Het zal wel ergens in zijn hoofd zitten, denk ik. En dat is ook normaal. Hopelijk vinden de dokters een oplossing voor dit terugkerende probleem. Misschien richt hij zijn pijlen nu op het Europees kampioenschap midden augustus."