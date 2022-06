Kevin Borlée wint in Luik, maar broer Jonathan blesseert zich met WK voor de deur

De beste seizoenstijd van Kevin Borlée staat op 45"12. Daar bleef hij in Luik dus bijna een seconde boven. Dylan Borlée, die eerder deze maand zijn persoonlijk record op 45"18 bracht, was tweede in 46"18.

Jonathan Borlée haalde de finish niet door een hamstringblessure, bijzonder ongelukkig op twee weken van het WK atletiek in Eugene. "Ik weet niet of het een scheur is, maar goed nieuws is dit zeker niet", zei een gedesillusioneerde Jonathan na afloop.

Kevin en Dylan Borlée kregen eerder op de dag nog het nieuws dat ze in Eugene niet alleen met de Belgian Tornados mogen aantreden, maar ook individueel. "Mijn zevende WK, dat doet deugd", zegt Kevin daarover.

"Vandaag voelde ik me best goed, dus ik snap niet dat de chrono zo tegenvalt. Misschien is het omdat de wind onderweg draaide."

Voor Dylan Borlée was de opluchting over de WK-selectie nog groter. "Daar heb ik jaren voor gewerkt", aldus de jongste telg van de familie. "Ik had de selectie wel zien aankomen na mijn supergoede maand juni, maar het blijft toch een goed gevoel om de bevestiging te krijgen."

Op de 400 meter bij de vrouwen was de winst voor de Zuid-Afrikaanse Miranda Coetzee in 52"07. Helena Ponette was de snelste Cheetah in 52"25, voor Naomi Van den Broeck (52"62) en Paulien Couckuyt (53"34).