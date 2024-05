Cynthia Bolingo kampt met "ader- en zenuwprobleem", Dylan Borlée loopt contractuur op

Cynthia Bolingo heeft meer uitleg gegeven over de blessure die haar weghield van de World Relays. Ze kampt niet met een spierprobleem in haar kuit, maar wel met een ader- en zenuwprobleem. Dylan Borlée liep afgelopen nacht op de Bahama's dan weer een hamstringcontractuur op.

De World Relays waren een sportief succes voor de Belgische 4x400m-ploegen. Zowel de Mixed Relay, de Belgian Cheetahs als de Belgian Tornados keren met een olympisch ticket huiswaarts.



Niet alle atleten kwamen evenwel ongehavend uit de verplaatsing naar Midden-Amerika. Cynthia Bolingo moest vorige week op de voorbereidende stage op Curaçao afhaken. Het speerpunt liet eerst weten dat ze met een kuitprobleem kampte, maar nu gaf ze op Instagram een update.



"Het goede nieuws is dat er geen spierprobleem is, maar er is wel een ader- en zenuwprobleem", schrijft ze. "De dokter heeft mij een inspuiting gegeven, maar ik kan nog altijd niet lopen."



Dylan Borlée kwam vannacht bijna tot stilstand in de finale van de 4x400 meter met een probleem aan zijn hamstrings. Hij zette door, maar ondertussen heeft vader en coach Jacques Borlée op Facebook laten weten dat het om een contractuur gaat.