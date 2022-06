Jonathan Sacoor na BK-comeback: "Heb individuele WK-deelname uit mijn hoofd gezet"

"Daarom richt ik mij op het EK in München in augustus. Een individuele deelname aan het WK in Eugene heb ik uit mijn hoofd gezet, maar als de Tornado's mij nodig hebben, ben ik wel ter beschikking voor de 4x400 meter."

Jonathan Sacoor liep vrijdag op het BK atletiek in Gentbrugge een seizoensbeste van 46"98 op de 400 meter, maar bleef nog altijd mijlenver boven zijn persoonlijk record van 45"03. Na afloop vertelde de Belgian Tornado dat hij zijn vizier op het EK in augustus richt, en dus niet op het WK in juli.

Kevin Borlée klokte vrijdag met 46"09 dan weer de snelste tijd van het pak, maar een goed gevoel hield hij er niet aan over. "Mijn lichaam zit helemaal geblokkeerd door een probleem in mijn rug", vertelde hij. "Eigenlijk is het medisch gezien niet verstandig om aan dit BK deel te nemen, maar door die onnozele World Ranking kan ik niet anders. Ik heb de punten nodig."



Ook broer Jonathan Borlée liep 46"94 en voelde zich nog minder in zijn sas dan zijn tweelingbroer. "Ik voelde me heel slecht", klonk het bij de nationale recordhouder.

"Gisteren was ik nog ziek en heb ik niks gegeten. Ik voelde na 200 meter al dat het niets zou worden. De finale van zaterdag loop ik niet. Dat was al beslist voor ik ziek werd. Het risico om mij te blesseren is te groot, want ik ben nog maar twee weken serieus aan het trainen."

Wie wel met een goed gevoel rondliep in Gentbrugge, was titelverdediger Alexander Doom, die 46"14 klokte. "In de laatste rechte lijn heb ik kunnen ontspannen", vertelde onze landgenoot. "Ik heb er zin in om zaterdag mijn titel te verdedigen en ik kan de punten ook goed gebruiken voor de World Ranking. Individuele WK-deelname is voor mij geen obsessie, maar het zou wel mooi zijn."