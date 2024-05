LIVE: Volledige windstilte na de start, renners keuvelen tijdens eerste sprintersetappe in Giro d'Italia

Vercelli

Bij gebrek aan spektakel in het heden kijken we eens naar het verleden. Het peloton rijdt op dit moment door Vercelli. Eén keer finishte er een etappe in de Ronde van Italië. In 1992 won Mario Cipollini. Het was een van zijn 42 etappeoverwinningen die hij verzamelde tijdens zijn carrière.