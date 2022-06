Jacques Borlée stopt als trainer 4x400m na Spelen in Parijs

Voor het vertrek richting het WK atletiek in Eugène in de Verenigde Staten gaven de Belgian Tornados een persconferentie in Louvain-la-Neuve, waar ze trainen. Jacques Borlée kondigde daar zijn afscheid aan over twee jaar.

Vader Borlée bekleedt de functie van hoofdcoach van de 4x400 meterploeg al sinds 2008 en stampte samen met zijn atleten een prachtig project uit de grond.

Hij leidde het team naar 28 internationale finales. Daarin werden 5 WK-medailles en 8 EK-medailles behaald. Dit jaar wonnen ze goud op het WK indoor, op de Spelen een jaar geleden strandden de Tornados op de vierde plaats.