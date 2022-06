Dylan Borlee kan kersvers persoonlijk record niet verbeteren in Madrid

Vier dagen geleden snelde Dylan Borlée in Bern naar een dik persoonlijk record met 45"18. Stiekem hoopte de jongste broer Borlée om daar nog een hap vanaf te doen in Madrid, dat ook op hoogte ligt.

Maar dat zat er niet in voor Borlée. Hij kwam als derde over de finish, in 45"53. Dat is toch de tweede beste tijd uit zijn carrière. Het leverde hem achter Luguelin Santos en Christopher O' Donnell de derde plaats op.

Voor het EK in München in augustus is Borlée al geplaatst, voor het WK in Eugene in juli is 44"90 vereist. Hij kan zich echter ook plaatsen via de World Rankings en daarvoor deed hij een goeie zaak in Madrid. Op de ranking is hij nu 42e, terwijl de top 48 naar het WK mag.



Ook Imke Vervaet kwam in actie in Madrid. Zij eindigde als vijfde op de 200 meter in 23"17, dat is maar 12 honderdste seconde boven haar persoonlijk record dat ze op de Olympische Spelen in Tokio liep. Ook zij maakt vooral kans op het WK via de World Rankings.

Op de 100 meter horden moest Anne Zagré, die al geplaatst is voor zowel EK als WK, vrede nemen met een zesde plaats in 13"13. Hanne Claes liep op de 400 meter horden een seizoensbeste van 56"67, maar moet veel sneller gaan voor EK en WK. Voor München is 55"85 nodig, voor Eugene 55"40. Hordeloper Michael Obasuyi liep in de opwarming een kuitblessure op in Madrid. Hij vreest voor het vervolg van zijn seizoen.