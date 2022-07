Olympisch medaillewinnnaar Nijel Amos betrapt op GW1516, geschorst voor WK

GW1516, ook cardarine of endurobol genaamd, is een synthetisch product dat de spieren versterkt. Het is nooit op de markt gekomen, omdat het niet veilig wordt geacht. Het is onder meer kankerverwekkend.



Amos leverde de positieve GW1516-plas op 4 juni af. De AIU spreekt van "een substantie die niet geschikt is voor menselijk gebruik en een risico voor de gezondheid".



Amos kan dus over enkele dagen niet meedoen aan het WK atletiek in Eugene, in de VS. De reeksen van de 800 meter zijn op 20 juli.



De 28-jarige atleet heeft de op 2 na snelste tijd op de dubbele pisteronde achter zijn naam. Met 1'41"73 pakte hij in 2012 in Londen zilver achter de Keniaanse wereldrecordhouder David Rudisha.