Olympische kampioenen Jepchirchir en Gardiner haken geblesseerd af voor WK atletiek in Eugene

Jepchirchir en Gardiner zijn niet de minste namen die zullen ontbreken. De Keniaanse Jepchrichir is de olympische kampioene op de marathon en won in november de marathon van New York, Gardiner is de olympische kampioen op de 400 meter.

"Ik wilde echt graag naar het WK, maar heb me tijdens een training geblesseerd", klinkt het bij Jepchirchir, de topfavoriete voor de WK-marathon. "De dokter heeft me gezegd dat ik rust moet nemen."

Voor België neemt Mieke Gorissen deel aan de marathon in Eugene. Bij de mannen verschijnen Bashir Abdi, Thomas De Bock en Lahsene Bouchikhi aan de start.



Met Gardiner haakt ook de olympische kampioen van de 400 meter bij de mannen af voor Eugene. Hij is ook de regerende wereldkampioen en is zelfs al vijf jaar op rij ongeslagen.

"In plaats van mijn spikes te kunnen aantrekken, is er mij geadviseerd om een loopbrace te dragen door een ontstoken pees", aldus de Bahamaan op Instagram. "Geen Eugene voor mij."

Voor België nemen Alexander Doom en de broers Kevin en Dylan Borlée deel aan de 400 meter. Bij de vrouwen zijn Camille Laus en Naomi Van den Broeck van de partij.