Domper voor Amerikaans estafetteteam: Fred Kerley laat verstek gaan voor 4x100 meter

Fred Kerley kroonde zich zaterdag tot wereldkampioen op de 100 meter, maar kon zich gisteren niet plaatsen voor de finale van de 200 meter. De 27-jarige Amerikaan leek zich in de halve finales te blesseren, al stelde hij na de race iedereen nog gerust dat er geen probleem was. "Gewoon krampen", luidde het.

Maar een dag later blijkt er nu toch meer aan de hand, want Kerley moet verstek laten gaan voor de 4x100 meter. Na onderzoek is gebleken dat de Amerikaan een lichte blessure heeft aan zijn quadriceps.



Voor eigen volk in Eugene jaagt de VS als titelverdediger uiteraard op goud in de 4x100 meter. Met toppers als Marvin Bracy, Trayvon Bromell, Noah Lyles en Erriyon Knighton hebben de Amerikanen ook zonder Kerley in principe nog genoeg snelle jongens over om mee te strijden voor het goud.

De reeksen van de 4x100 meter staan vrijdag op het programma. De finale is de afsluiter van de voorlaatste WK-dag, om 4.50 uur Belgische tijd in de nacht van zaterdag op zondag.