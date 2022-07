Offday voor de Noren: Wightman neemt Ingebrigtsen te grazen op de 1.500m, Warholm grijpt naast medaille op de 400m horden

Een dag vol verrassingen op het WK atletiek. Jakob Ingebrigtsen kwam voor goud naar Eugene, maar de Noor moest op de 1.500 meter vrede nemen met zilver. Zijn landgenoot Karsten Warholm, dé topfavoriet op de 400 meter horden, bleef zelfs met lege handen achter. In het discuswerpen greep met Daniel Stahl nóg een olympische kampioen naast eremetaal en ook in het hoogspringen troefde Eleanor Patterson verrassend favoriete Jaroslava Mahoetsjich af. En Fred Kerley, wereldkampioen op de 100 meter, raakte niet in de finale van de 200 meter.

Ingebrigtsen kan favorietenrol niet waarmaken

Europese titels en olympisch goud op de 1.500 meter had hij al, enkel de wereldtitel ontbrak nog voor Jakob Ingebrigtsen. Dat gaatje op zijn palmares opvullen was de opdracht voor de Noor, maar het draaide even anders uit. Ingebrigtsen nam al op twee ronden van het einde resoluut de leiding, maar in de laatste bocht ging Jake Wightman hem met een krachtige versnelling voorbij. De 28-jarige Brit hield nipt stand en pakte tot zijn eigen verbazing goud in 3'29"23, een beste wereldjaarprestatie. Voor Wightman is het zijn eerste grote titel, brons op het EK van 2018 was tot dusver zijn beste resultaat. De zichtbaar ontgoochelde Ingebrigtsen moest in 3'29"47 vrede nemen met zilver. De Spanjaard Mohamed Katir zorgde voor een volledig Europees podium. Met ook nog de Spanjaard Mario Garcia en de Brit Josh Kerr was zelfs de volledige top vijf Europees. Timothy Cheruiyot was als zesde de eerste Keniaan.

Warholm gaat ten onder, Dos Santos pakt goud

Nog meer Noorse ontgoocheling op de 400 meter horden. Die finale kondigde zich aan als een strijd tussen olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen Karsten Warholm en de Braziliaan Alison Dos Santos. Warholm leek het pleit te gaan winnen. De Noor ging als leider de laatste bocht in, maar tikte daar een horde aan en viel helemaal terug. De 22-jarige Dos Santos profiteerde en pakte het goud in 46"29, een kampioenschapsrecord. Het zilver was voor de Amerikaan Rai Benjamin, het brons voor zijn landgenoot Trevor Bassitt. Warholm werd uiteindelijk pas zevende in 48"52. Opvallend, daarmee was hij maar een fractie trager dan de tijd waarmee hij in 2017 wereldkampioen werd (48"35).

Patterson verknalt de droom van Mahoetsjich

De Oekraïense Jaroslava Mahoetjich was met een missie naar Eugene gekomen: de wereldtitel pakken voor haar getormenteerde land. Op het WK in 2019 in Doha moest ze vrede nemen met zilver, op de Olympische Spelen in Tokio werd het brons. Telkens ging het goud toen naar de Russische Maria Lasitskene, maar de drievoudige wereldkampioene mocht net als haar landgenoten niet deelnemen in Eugene. De weg naar goud lag dus open, maar dat was buiten Eleanor Patterson gerekend. De Australische ging over 2,02 meter en had daarvoor één poging minder nodig dan Mahoetsjich. Genoeg voor goud, want Mahoetsjich probeerde het nog tevergeefs op 2,04 meter en moest zich opnieuw tevreden stellen met zilver. Het brons ging naar de Italiaanse Elena Vallortigara.

De sprong die Patterson goud oplevert

Mahoetsjich faalt op 2,04 meter en pakt zilver

Ceh wint hoogstaande finale discuswerpen

In het discuswerpen ging het goud naar Kristjan Ceh. In een hoogstaande finale maakte de 23-jarige Sloveen het verschil met een worp van 71,13 meter, een kampioenschapsrecord. Daarmee deed Ceh bijna twee meter beter dan de concurrentie. De Litouwer Mykolas Alekna werd tweede met 69,27 meter, zijn landgenoot Andrius Gudzius pakte het brons met 67,55 meter.



Ook hier viel een verrassing te noteren: de Zweedse titelverdediger en olympisch kampioen Daniel Stahl viel met 67,10 meter net naast het podium.

Consternatie op de 200 meter, geen finale voor Kerley