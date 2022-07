Fred Kerley snelt naar WK-goud op koningsnummer, clean sweep voor Team USA

Goud voor Kerley op de 100m, podium kleurt Amerikaans

Met een knaltijd van 9"79 in de reeksen had Fred Kerley gisteren al zijn visitekaartje afgegeven en ook in de finale schitterde hij voor eigen publiek. De 27-jarige Amerikaan kreeg het wel niet cadeau van zijn landgenoten Marvin Bracy en Trayvon Bromell. Hij finishte in 9"86, amper twee honderdste seconde sneller dan Bracy. Bromell maakte de Amerikaanse clean sweep compleet, ook hij finishte in 9"88. Titelverdediger Christian Coleman, de vierde (!) Amerikaan in de finale, werd 6e.

Een aantal grote namen ontbraken in de finale van het koningsnummer. Andre De Grasse, vorige zomer nog goed voor brons op de Spelen in Tokio, ging eruit in de halve finales. Dat gold ook voor voormalig wereldkampioen Yohan Blake en de Keniaanse sprintsensatie Ferdinand Omanyala, die na visumproblemen pas last minute naar Oregon mocht afreizen. Olympisch kampioen Marcell Jacobs liet met een dijblessure verstek gaan voor de halve finales.